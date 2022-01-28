«Эвертон» планирует арендовать полузащитника «Челси»
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Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик входит в сферу интересов «Эвертона». Об этом сообщает The Daily Mail.
В нынешнем сезоне Рубен Лофтус-Чик провёл за «Челси» 20 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
Лофтус-Чик — воспитанник лондонского клуба. Он принял участие в 20 матчах во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Контракт английского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
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