Влахович прокомментировал переход в «Ювентус»
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Сербский новичок туринского «Ювентуса» Душан Влахович, перешедший в команду из «Фиорентины», дал первый комментарий после совершённого трансфера.
«Ювентус» представляет собой гордость, традиции и семью. Клуб не сдаётся ни на минуту, он всегда здесь. Команда всегда на первом месте, я в распоряжении тренера и одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше.
Мы всегда хотим большего и хотим совершенствоваться в будущем. Сегодня мой день рождения — особенный день для меня. Это один из самых счастливых дней рождения, что у меня был. Хочу, чтобы «Ювентус» гордился мной. Мы всегда будем бороться за все титулы», — приводит слова Влаховича Football italia со ссылкой на пресс-службу «Ювентуса».
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