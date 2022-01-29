Влахович прокомментировал переход в «Ювентус»

Сербский новичок туринского «Ювентуса» Душан Влахович, перешедший в команду из «Фиорентины», дал первый комментарий после совершённого трансфера.



«Ювентус» представляет собой гордость, традиции и семью. Клуб не сдаётся ни на минуту, он всегда здесь. Команда всегда на первом месте, я в распоряжении тренера и одноклубников, которым постараюсь помочь как можно лучше.



Мы всегда хотим большего и хотим совершенствоваться в будущем. Сегодня мой день рождения — особенный день для меня. Это один из самых счастливых дней рождения, что у меня был. Хочу, чтобы «Ювентус» гордился мной. Мы всегда будем бороться за все титулы», — приводит слова Влаховича Football italia со ссылкой на пресс-службу «Ювентуса».

Новость по теме Влахович взял в «Ювентусе» номер Роналду