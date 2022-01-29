Трубин: Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами

Вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин оценил работу тренера «горняков» итальянца Роберто Де Дзерби.

«Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.

Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс. Самое интересное будет впереди. Нужно, чтобы мы на первом месте закончили сезон украинской Премьер-лиги в мае. Сейчас, конечно, приятно быть лидером. Но это ещё ничего не означает», — приводит слова вратаря Sport.ua.