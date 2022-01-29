Трубин: Де Дзерби не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами
Поделиться
Вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин оценил работу тренера «горняков» итальянца Роберто Де Дзерби.
«Что-то одно в работе с Роберто Де Дзерби я выделить не могу. Мне нравится, что на каждой тренировке он от всех игроков требует максимум. Мне кажется, это хорошо для всей команды. У тебя нет даже минутного расслабления. И ты всегда готов к тому, что нужно работать по максимуму.
Он не боится играть в атакующий футбол даже с самыми лучшими командами. И, я считаю, это огромный плюс. Самое интересное будет впереди. Нужно, чтобы мы на первом месте закончили сезон украинской Премьер-лиги в мае. Сейчас, конечно, приятно быть лидером. Но это ещё ничего не означает», — приводит слова вратаря Sport.ua.
Комментарии
- 29 января 2022
-
00:40
-
00:30
-
00:17
-
00:00
- 28 января 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:49
-
23:30
-
23:22
-
23:02
-
22:59
-
22:47
-
22:30
-
22:29
-
22:14
-
22:11
-
21:53
-
21:51
-
21:31
-
21:23
-
21:02
-
20:51
-
20:48
-
20:44
-
20:32
-
20:04
-
19:59
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:14
-
19:09
-
19:02
-
18:51
-
18:40
Партнерский контент