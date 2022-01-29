Украинский футболист Кополовец рассказал, как избил одноклубника в душе

Бывший игрок украинских «Карпат» Михаил Кополовец рассказал об избиении одноклубника.
«В Германии у меня был такой случай. Я играл в команде «Айнгайт», там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф – € 50. Поляк ушёл и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.
Я решил на это не закрывать глаза и побил его в душе, довольно жёстко. Подошёл к нему и спросил, почему он такой гнилой и сдал меня тренеру. Дело не в деньгах, просто мне не понравился сам его жест. Он сказал, чтобы я ему ничего не говорил. Возможно, он был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошёл, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там забуцаль», — цитирует игрока Fan Day.
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