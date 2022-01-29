«Эвертон» достиг договорённости с Лэмпардом о назначении на пост главного тренера

43-летний британский специалист Фрэнк Лэмпард, известный по выступлениям за лондонский «Челси» и возглавлявший «аристократов» с 2019 по 2021 год, станет главным тренером «Эвертона». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Клуб принял такое решение после проведённых переговоров с другими специалистами – экс-тренером «Порту» и «Фенербахче» Витором Перейрой и нынешним исполняющим обязанности главного тренера Данканом Фергюсоном. В итоге выбор пал именно на Лэмпарда, с которым уже удалось полностью согласовать контракт.
«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур.
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Напомним, Лэмпард находится без работы с января 2021 года, когда он был уволен из «Челси». Свою тренерскую карьеру экс-футболист «Челси» начинал в Чемпионшипе с «Дерби Каунти». В его послужном списке – признание тренером месяца в английской Премьер-лиге (октябрь 2019 года).
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