Крал: есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме»

23-летний чешский хавбек московского «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» в чемпионате Англии, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры после окончания сезона.

«Обязательный или опциональный выкуп имеет «Вест Хэм»? Всё зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме». Может, уйти в другой клуб. Вы знаете, это футбол. Никто не знает, что произойдёт.

Была ли беседа с Ваноли после матча? Да, конечно. Он спросил меня о ситуации в «Вест Хэме». Мы не так много разговаривали о «Спартаке». Это была наша первая встреча, мы узнали друг друга получше. Был бы счастлив встретить его еще раз.

Общались ли со спортивным директором Лукой Каттани? Ещё не успел. Я не видел его. Завтра улетаю в Лондон, потому что у нас тренировка в понедельник. Думаю, со спортивным директором поговорю позже. Я приехал сюда на выходные, но мне нужно возвращаться. У меня очень хорошие отношения со «Спартаком», я был рад их всех увидеть. Но мне нужно уезжать», — приводит слова Крала «Спорт-экспресс».

Ваноли эмоционально тренирует «Спартак» в Дубае.

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Напомним, в текущем сезоне Крал принял участие в 5 матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 210 минут и не отметившись результативными действиями.