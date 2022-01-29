Колумбия на последних минутах уступила Перу в матче отбора к ЧМ-2022

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 15-го тура групповой стадии отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Колумбия принимала Перу. Встреча завершилась победу гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 85-й минуте – отличился полузащитник Перу Эдисон Флорес, а ассистировал ему бывший вингер «Краснодара» Кристиан Куэва.

Благодаря этой победе Перу (20) поднимается на четвёртое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022, позволяющее выйти на мундиаль напрямую. Колумбия (17) же опускается на 6-е место, отставая на одно очко от строчки выше, дающей право на стыковые матчи.

В следующем матче Колумбия сыграет на выезде с Аргентиной (2 февраля, начало – 2:30 мск), а Перу примет Эквадор (2 февраля, 5:00 мск).