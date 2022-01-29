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Колумбия на последних минутах уступила Перу в матче отбора к ЧМ-2022

Колумбия на последних минутах уступила Перу в матче отбора к ЧМ-2022
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В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 15-го тура групповой стадии отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Колумбия принимала Перу. Встреча завершилась победу гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 85-й минуте – отличился полузащитник Перу Эдисон Флорес, а ассистировал ему бывший вингер «Краснодара» Кристиан Куэва.

Благодаря этой победе Перу (20) поднимается на четвёртое место в турнирной таблице отбора к ЧМ-2022, позволяющее выйти на мундиаль напрямую. Колумбия (17) же опускается на 6-е место, отставая на одно очко от строчки выше, дающей право на стыковые матчи.

Турнирная таблица отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке.

В следующем матче Колумбия сыграет на выезде с Аргентиной (2 февраля, начало – 2:30 мск), а Перу примет Эквадор (2 февраля, 5:00 мск).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 15-й тур
29 января 2022, суббота. 00:00 МСК
Колумбия
Окончен
0 : 1
Перу
0:1 Флорес – 85'
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