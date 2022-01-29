В ближайшие дни Польша объявит о возвращении Адама Навалки на пост главного тренера

В ближайшие дни будут улажены последние детали назначения на пост главного тренера сборной Польши 64-летнего специалиста Адама Навалки, ранее работавшего с национальной командой с 2013 по 2018 год. Об этом сообщает Przegląd Sportowy.



Как отмечает источник, официальное объявление должно состояться в понедельник, 31 января. Контракт со специалистом будет рассчитан до конца 2022 года, а его заработная плата составит около € 45 тыс в месяц с различными бонусами за попадание на чемпионат мира.



24 марта сборной Польши предстоит провести полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.



Напомним, Навалка всю свою тренерскую карьеру провёл на родине – с 2013 по 2018 год он возглавлял национальную команду, Адам также работал с такими известными польскими клубами, как «Висла» и «Лех». Под его руководством сборная Польши успешно квалифицировалась на ЧЕ-2016, где впервые в своей истории добралась до 1/4 финала. После этого поляки также успешно отобрались на ЧМ-2018, однако на групповом этапе мундиаля они потерпели два поражения от Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), в результате которых команда не смогла пройти в плей-офф, и только в заключительном туре была одержана победа над Японией (1:0). По завершению турнира Адам Навалка подал в отставку.

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