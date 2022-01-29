«Вы – моя мотивация играть в футбол». Криштиану Роналду обратился к поклонникам

36-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам, выступая в пятницу перед живой аудиторией в выставочном центре Дубая.
«Послушайте меня внимательно. То, что я собираюсь сказать, искренне исходит из глубины моего сердца.
Я не ожидал, что появится эта платформа, что меня будет ждать так много таких людей. Итак, вы, ребята, — моя мотивация играть в футбол. Без вас, ребята, футбола было бы меньше. Мы руководствуемся фанатами.
Просто чувствовать это тепло, любовь — это заставляет меня гордиться. У меня нет слов, чтобы выразить что-то большее, чем это», — цитирует Роналду Manchester Evening News.
Видео гола Роналду в матче с «Бёрнли»:
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Роналду провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» располагаются на 4-м месте. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
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