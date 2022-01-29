Колумбия не забивает в 6 играх кряду на отборе к ЧМ. Это вторая по продолжительности серия

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе «Метрополитано Роберто Мелендес» состоялся матч 15-го тура групповой стадии отборочного цикла к ЧМ-2022 в Южной Америке, в котором Колумбия принимала Перу. Встреча завершилась победу гостей со счётом 1:0.
Примечательно, что это уже шестая игра Колумбии в отборочном цикле к ЧМ-2022, которую они завершают без забитых мячей в ворота соперников. Как отмечает OptaJoao в «Твиттере», это вторая по продолжительности безголевая серия среди всех команд в истории турнира, наряду с текущей серией Парагвая.
Ранее Колумбия не сумела забить в ворота Уругвая (0:0), дважды Бразилии (0:0 и 0:1), Эквадора (0:0) и Парагвая (0:0).
В следующем матче Колумбия сыграет на выезде с Аргентиной (2 февраля, начало – 2:30 мск), а Перу примет Эквадор (2 февраля, 5:00 мск).
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