«Лион» достиг соглашения об аренде Ло Чельсо из «Тоттенхэма». Его приобретали за € 32 млн

Французский «Лион» достиг соглашения с лондонским «Тоттенхэмом» об аренде 25-летнего аргентинского атакующего полузащитника Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Как отмечает источник, теперь осталось дождаться согласия от самого игрока. Он должен стать заменой бразильцу Бруно Гимараенсу, который в ближайшее время завершит свой переход в «Ньюкасл». «Лион» в рамках арендного соглашения будет выплачивать 50% зарплаты игрока, что составляет € 500 тыс, при этом французский клуб не будет иметь опции выкупа.

Ло Чельсо дальним ударом попадает в штангу в матче с «Эвертоном» (0:0).

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В текущем сезоне Ло Чельсо принял участие в 19 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 2 результативными передачами. Он стал игроком лондонцев в июле 2020 года, перейдя из «Бетиса» € 32 млн.