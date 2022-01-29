Защитник «Рубина» Монтассар Тальби заразился коронавирусом

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби заболел коронавирусом. Футболист сообщил об этом на своей странице в «инстаграме».



«Спасибо за ваши сообщения поддержки. Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно. Жду результата нового теста и надеюсь, что он будет отрицательным, чтобы присоединиться к своим товарищам по команде и помочь им», — написал Тальби.



Казанский «Рубин» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят также московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».