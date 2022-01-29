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«Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать». Рондон – о хет-трике в ворота Боливии

«Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать». Рондон – о хет-трике в ворота Боливии
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Ставший автором хет-трика в составе сборной Венесуэлы в отборочном матче ЧМ-2022 с Боливией (4:1) Хосе Саломон Рондон прокомментировал свои забитые мячи.

«Возвращение. Гол. Снова гол. И опять. Победа. И улыбка. (Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать)», — написал Рондон в своём «твиттере».

Напомним, в матче 15-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Венесуэлы на своём поле обыграла Боливию со счётом 4:1.

В составе хозяев хет-трик оформил 32-летний экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за английский «Эвертон». Автором ещё одного забитого мяча стал Дарвин Мачис. Единственный гол Боливии забил Бруно Миранда.

Венесуэла замыкает турнирную таблицу отбора к ЧМ-2022, занимая 10-е место с 10 очками в 15 играх. Боливия (15) находится на 8-й строчке.

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