«Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать». Рондон – о хет-трике в ворота Боливии

Ставший автором хет-трика в составе сборной Венесуэлы в отборочном матче ЧМ-2022 с Боливией (4:1) Хосе Саломон Рондон прокомментировал свои забитые мячи.



«Возвращение. Гол. Снова гол. И опять. Победа. И улыбка. (Не волнуйтесь, я не забыл, как забивать)», — написал Рондон в своём «твиттере».



Напомним, в матче 15-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Венесуэлы на своём поле обыграла Боливию со счётом 4:1.



В составе хозяев хет-трик оформил 32-летний экс-форвард «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за английский «Эвертон». Автором ещё одного забитого мяча стал Дарвин Мачис. Единственный гол Боливии забил Бруно Миранда.



Венесуэла замыкает турнирную таблицу отбора к ЧМ-2022, занимая 10-е место с 10 очками в 15 играх. Боливия (15) находится на 8-й строчке.