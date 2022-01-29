Набиль Фекир мог покинуть «Лион» из-за просьбы руководства клуба сбрить бороду
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Переход нападающего Набиля Фекира их «Лиона» в «Бетис» в 2019 году мог быть связан с его бородой, сообщает RMC Sport.
По информации источника, руководство французского клуба попросило Фекира сбрить бороду, чтобы её не воспринимали как символ мусульманской религии, которую исповедует спортсмен. Фекиру это не понравилось, и он решил покинуть команду.
В нынешнем сезоне 28-летний Фекир принял участие в 20 матчах испанской Примеры, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. С 2015 года футболист вызывается в национальную команду Франции.
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