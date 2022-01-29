Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко встретился с боксёром Александром Усиком

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко опубликовал фото с соотечественником, чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александром Усиком.
«С чемпионом», — подписал фото Миколенко.
Пост доступен в «инстаграме» Виталия Миколенко.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Астон Вилла»:
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Киевское «Динамо» объявило о переходе Миколенко в «Эвертон» 1 января. На групповом этапе Лиги чемпионов — 2021/2022 Виталий вышел на поле в пяти матчах. В общей сложности во всех турнирах Миколенко провёл за «Динамо» 132 матча, в которых забил 7 мячей. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги украинец пока принял участие в одном матче — с «Норвич Сити» (1:2).
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