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«Легия» оштрафована по итогам матча Лиги Европы со «Спартаком»

«Легия» оштрафована по итогам матча Лиги Европы со «Спартаком»
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УЕФА на официальном сайте опубликовал список санкций, применённых к клубам по итогам заключительного тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

По итогам матча «Легия» — «Спартак» (0:1) польский клуб оштрафован на € 17,5 тыс. за провокационный баннер, вывешенный болельщиками. «Марсель» получил аналогичный штраф за иcпользование фанатами файеров во время встречи с «Локомотивом» (1:0).

Напомним, московский «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев. Второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы продолжат выступления с 1/16 турнира.

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