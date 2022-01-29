Широков: из топа Гончаренко превратил ЦСКА в средний клуб

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился мнением об увольнении экс-наставника клуба Виктора Гончаренко.



«Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Гончаренко — не уровень «Краснодара» и ничего им не даст, что и произошло. Гончаренко — средний тренер, который попал в хорошую команду — ЦСКА — и довёл её до своего уровня — среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб.



Наконец-то в «Краснодаре» взяли тренера из-за границы, он может им что-то дать. Но если говорить о чемпионстве, не верю в него — как и в тренера, который долгое время не боролся за чемпионство. Менталитет другой. Это всё равно что провести 2-3 года в «Уфе», и потом прийти рассказывать, что покажешь футбол «Манчестер Сити», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

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