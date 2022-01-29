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Юри Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии

Юри Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии
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Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто прибудет в расположение «Зенита» на сборе в Португалии, сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист пройдёт медицинский осмотр, встретится с представителями «Зенита» и заключит контракт. Объявление о трансфере будет сделано в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что нападающий Сердар Азмун сможет перейти из «Зенита» в «Байер» уже этой зимой, если санкт-петербургский клуб заключит контракт с Алберто.

На счету Алберто 30 голов и 6 передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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