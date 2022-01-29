Форвард «Порту» Луис Диас согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем»
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Нападающий «Порту» Луис Диас Маруланда близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, футболист согласовал условия личного контракта с английским клубом. Контракт Диаса с «Ливерпулем» будет рассчитан на пять лет. Клубы занимаются подготовкой документов, чтобы как можно скорее закрыть сделку.
Диас выступает в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.
«Ливерпуль» набрал 48 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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