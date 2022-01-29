«Зенит» объявил состав на сбор в Португалии

«Зенит» опубликовал список футболистов, которые отправятся на зимний сбор в Португалию. Хавбек Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии. В составе отсутствует форвард Сердар Азмун.



Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров.



Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип.



Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь.



Нападающие: Артём Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.

Ранее появилась информации, что на сборе в Португалии к «Зениту» присоединится нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто.