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«Зенит» объявил состав на сбор в Португалии

«Зенит» объявил состав на сбор в Португалии
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«Зенит» опубликовал список футболистов, которые отправятся на зимний сбор в Португалию. Хавбек Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии. В составе отсутствует форвард Сердар Азмун.

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Нуралы Алип.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Вендел, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Евгений Ким, Владислав Саусь.

Нападающие: Артём Дзюба, Даниил Кузнецов, Иван Сергеев.

Ранее появилась информации, что на сборе в Португалии к «Зениту» присоединится нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто.

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