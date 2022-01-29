«Уфа» должна сделать всё, чтобы они вернулись». Газизов — о бойкоте фанатов из-за Fan ID

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на бойкот фанатов клуба из-за введения Fan ID.



«Сектор активной поддержки имеет право на своё мнение. Наша задача сделать всё возможное, чтобы болельщикам было удобно и безопасно на стадионе. Мы всегда ведём разговоры с фанатами, но у каждого есть своё мнение, он сам оценивает ситуацию. Клуб должен сделать всё возможное, чтобы болельщики вернулись на трибуны», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее «Уфа» завершила первый зимний учебно-тренировочный сбор, который проходил в Белеке. 23 января подопечные Алексея Стукалова обыграли в контрольном матче «Оренбург» (4:1) и ушли на отдых.



Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Стукалова проведёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги в гостях с «Ахматом». Встреча состоится в конце февраля. После 18 матчей РПЛ «Уфа» с 16 очками занимает в турнирной таблице 15-е место.

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