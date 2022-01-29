Садио Мане сможет сыграть за сборную Сенегала в матче 1/4 финала Кубка африканских наций
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане сможет принять участие в матче 1/4 финала Кубка африканских наций с национальной командой Экваториальной Гвинеи, сообщает пресс-служба Сенегальской федерации футбола.
Напомним, Мане столкнулся головой с вратарём национальной команды Кабо-Верде Жозимаром Возиньей в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Голкипер получил прямую красную карточку, а через 9 минут Мане открыл счёт. На 70-й минуте Мане был заменён, так как не смог продолжить игру. Встреча завершилась победой Сенегала со счётом 2:0.
После игры Мане был доставлен в больницу, серьёзных повреждений у него выявлено не было. Футболист готов помочь своей команде в четвертьфинале турнира, который состоится завтра, 30 января.
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