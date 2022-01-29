Малиновский: Шевченко попал в «Дженоа» в не самый подходящий момент

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о работе тренера Андрея Шевченко в «Дженоа».
«Конечно, поддерживаю связь с Шевченко. Мне очень жаль, что его работа в «Дженоа» так быстро закончилась. Тяжёлая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодёжь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьёзный. Плюс тренер заболел ковидом и некоторое время не был с командой.
Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, в нем никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас ещё порадует своими результатами», — приводит слова Малиновского «Команда №1».
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