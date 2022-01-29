«Интер» отдал Сенси в аренду в «Сампдорию»
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«Интер» объявил о переходе полузащитника Стефано Сенси в «Сампдорию» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, сообщает пресс-служба «Интера».
Ранее клубы договорились о трансфере, после чего сам 26-летний итальянец также согласился на переход.
В этом сезоне Стефано Сенси провёл лишь одну игру в стартовом составе в Серии А. В общей сложности итальянский хавбек отыграл только 169 минут в матчах чемпионата и Лиги чемпионов.
Сенси перешёл в «Интер» из «Сассуоло» летом 2019 года, став первым приобретением клуба при Антонио Конте. Миланский клуб заплатил € 5 млн за аренду игрока, а затем € 25 млн — за полноценный трансфер. В прошлом сезоне Сенси стал чемпионом Италии в составе «Интера».
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