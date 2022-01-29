Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард Артур Кабрал, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Фиорентины»

Форвард Артур Кабрал, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Фиорентины»
Комментарии

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал стал игроком «Фиорентины», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

23-летний бразильский футболист будет играть за «Фиорентину» под девятым номером. В декабре сообщалось, что интерес к Кабралу проявляет санкт-петербургский «Зенит».

В предыдущем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российской форвард Александр Кокорин.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022