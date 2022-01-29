Форвард Артур Кабрал, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Фиорентины»

Нападающий «Базеля» Артур Кабрал стал игроком «Фиорентины», сообщает пресс-служба итальянского клуба.



23-летний бразильский футболист будет играть за «Фиорентину» под девятым номером. В декабре сообщалось, что интерес к Кабралу проявляет санкт-петербургский «Зенит».



В предыдущем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российской форвард Александр Кокорин.