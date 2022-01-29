Хавбек Денис Закария близок к переходу в «Ювентус»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, туринский клуб согласовал условия личного контракта с 25-летним футболистом и ведёт переговоры с «Боруссией». «Ювентус» предложил немецкому клубу € 5 млн за трансфер Закарии плюс € 2 млн в качестве бонусов. Мёнхенгладбахская «Боруссия» хочет получить € 7-8 млн. Ожидается, что стороны придут к соглашению.



Закария перешёл в «Боруссию» из «Янг Бойз» летом 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне футболист забил два гола и отдал одну результативную передачу в 16 матчах немецкой Бундеслиги. Закария сообщил, что в конце сезона покинет команду в качестве свободного агента.