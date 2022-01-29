Нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Индепендьенте»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Уэску» на правах аренды, может перейти в «Индепендьенте», сообщает спортивный журналист Гастон Едул. Аргентинский клуб ведет переговоры с армейцами и хочет, чтобы московский клуб выплачивал часть зарплаты Гайча.



Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

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