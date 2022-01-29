Газизов: не гарантирую, что Агаларов не покинет «Уфу» зимой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не исключил, что нападающий Гамид Агаларов может покинуть уфимский клуб в зимнее трансферное окно.

«Есть ли предложения по Агаларову? Об этом очень много говорят, но я пока не хочу говорить об этом. Подождём, и как что-то будет, сразу расскажем. Есть ли гарантии, что Гамид не уйдёт зимой? Нет, таких гарантий не дам», — приводит слова Газизова Legalbet.

21-летний Агаларов является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах турнира форвард башкирской команды забил 13 голов. Контракт Агаларова истекает в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего € в 4 млн. «Уфа» в 18 матчах набрала 16 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.