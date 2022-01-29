Александр Медведев: развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка

Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего клуба Сердара Азмуна в «Байер» уже этой зимой, а также про трансфер Юри Алберто из «Интернасьонала».



«Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка», — цитирует Медведева «РБ-Спорт».



Ранее сообщалось, что нападающий Сердар Азмун сможет перейти из «Зенита» в «Байер» уже этой зимой, если санкт-петербургский клуб заключит контракт с Алберто. Также стало известно, что нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто прибудет в расположение «Зенита» на сборе в Португалии.



На счету Алберто 30 голов и 6 передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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