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Александр Медведев: развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка

Александр Медведев: развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка
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Генеральный директор «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего клуба Сердара Азмуна в «Байер» уже этой зимой, а также про трансфер Юри Алберто из «Интернасьонала».

«Да, развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка», — цитирует Медведева «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что нападающий Сердар Азмун сможет перейти из «Зенита» в «Байер» уже этой зимой, если санкт-петербургский клуб заключит контракт с Алберто. Также стало известно, что нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто прибудет в расположение «Зенита» на сборе в Португалии.

На счету Алберто 30 голов и 6 передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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