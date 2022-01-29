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Полузащитник «Баварии» Толиссо может стать футболистом «Реала»

Полузащитник «Баварии» Толиссо может стать футболистом «Реала»
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Мадридский «Реал» планирует бесплатно подписать полузащитника «Баварии» Корентина Толиссо, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что Толиссо рассматривает возможность перехода в испанскую «Барселону» в конце нынешнего сезона, когда у французского футболиста истечёт соглашение с немецким клубом.

В нынешнем сезоне в 15 матчах во всех турнирах полузащитник забил три гола и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн. Действующий контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Футболист является игроком национальной команды Франции.

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