Мостовой: уход Понсе не потеря для «Спартака». Он не раскрыл свой потенциал

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего клуба Эсекьеля Понсе в «Эльче».
«Уход Понсе не потеря для «Спартака». Все понимают, что Понсе не раскрыл свой потенциал до конца. В прошлом году он начал более-менее нормально играть — до этого у него не особо что-то и получалось. Если Понсе хочет уйти, а за него «Спартак» получит какие-то деньги — почему нет? Мир футбола сейчас такой, что у всех задача как можно быстрее заработать, а футбол интересует в меньшей степени.
В «Спартаке» не получается заиграть у многих футболистов. В клубе всё время что-то происходит, все разбираются в футболе. Один заиграет, другой — нет, третий приходит под одного тренера, а уходит, потому что не подходит под схему другого. За три года поменялось четыре тренера и 50 человек в тренерском штабе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 29 января 2022
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