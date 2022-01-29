ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры о трансфере Шеки. Игрок дал согласие на переход

ЦСКА и «Лилль» ведут переговоры по трансферу португальского полузащитника Шеки. Игрок дал согласие на переход в московский клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Игрок готов перейти в ЦСКА. Но клубу предстоят сложные переговоры с «Лиллем» и агентами полузащитника», — сказал источник «Чемпионату».
Ранее Metaratings сообщал, что ЦСКА начал переговоры с «Лиллем» по переходу Шеки. Французской стороне выгодно расстаться с опорником сейчас – летом у него заканчивается контракт, и тогда он переедет в Россию уже на правах свободного агента.
Шека в текущем розыгрыше чемпионата Франции провёл 15 матчей и забил в них один гол, а также получил шесть предупреждений. Ещё пять игр на счету футболиста в групповой стадии Лиги чемпионов.
- 29 января 2022
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