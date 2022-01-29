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Баженов: Понсе добавлял «Спартаку» разнообразия. Если он уйдёт — это 100% потеря

Баженов: Понсе добавлял «Спартаку» разнообразия. Если он уйдёт — это 100% потеря
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего клуба Эсекьеля Понсе в «Эльче».

«Уход Понсе — 100% потеря для «Спартака». Он добавлял разнообразия в нападении: мог сыграть и центрфорварда, и в оттяжке, и на фланге. Не было бы травм, он бы лучше себя проявил. Если его продадут за хорошие деньги, то логика трансфера имеет место быть. Сможет ли этот состав конкурировать с топ-командами РПЛ? После нескольких туров станет понятно», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.

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Источник: нападающий «Спартака» Понсе в ближайшее время перейдёт в «Эльче»
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