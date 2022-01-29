Баженов: Понсе добавлял «Спартаку» разнообразия. Если он уйдёт — это 100% потеря

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего клуба Эсекьеля Понсе в «Эльче».
«Уход Понсе — 100% потеря для «Спартака». Он добавлял разнообразия в нападении: мог сыграть и центрфорварда, и в оттяжке, и на фланге. Не было бы травм, он бы лучше себя проявил. Если его продадут за хорошие деньги, то логика трансфера имеет место быть. Сможет ли этот состав конкурировать с топ-командами РПЛ? После нескольких туров станет понятно», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.
- 29 января 2022
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
16:50
-
16:37
-
16:32
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:19
-
15:02
-
14:48
-
14:42
-
14:25
-
14:24
-
14:18
-
13:58
-
13:43
-
13:36
-
13:22
-
13:06
-
12:43
-
12:29
-
12:28