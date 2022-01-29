«Эвертон» может перехватить ван де Бека у «Кристал Пэлас». Игрока хочет подписать Лэмпард

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может перейти в «Эвертон», информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Видеть нидерландского футболиста в команде хочет тренер Фрэнк Лэмпард, который в скором времени должен возглавить «ирисок». «Эвертон» может арендовать ван де Бека до конца сезона.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» практически заключил сделку по аренде ван де Бека. Но теперь у «орлов» появился конкурент.

В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.