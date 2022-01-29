Спонсор «Ман Сити» подозревается в фиктивной деятельности. У них нет работников и товаров

Один из спонсоров «Манчестер Сити» подозревается в фиктивной деятельности.



Как сообщает Off The Pitch, у компании Wega, которая спонсирует «горожан» с 2015 года, нет ни одного продукта, а также у неё нет сотрудников. Фирма зарегистрирована в Швейцарии, а её манчестерский номер недействителен. Сообщается, что Wega является партнёром «МС» в вопросе защищённых бесконтактных платежей.



Кроме того, Wega анонсировала киберспортивный чемпионат мира с призовым фондом в $ 15 млн, который должен проходить в Катаре во время чемпионата мира, но официальные представители мундиаля ничего не знают о соревнованиях.



«Манчестер Сити» отказался комментировать ситуацию с Wega.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»:

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