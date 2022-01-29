Товарищеский матч «Алании» был завершён после первого тайма из-за стычки футболистов

Контрольный матч между российской «Аланией» и сербским клубом «Чукарички» был прерван после первого тайма из-за стычек между игроками команд. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в «Твиттере».

Напомним, «Алания» в 25 матчах Футбольной национальной лиги набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, дающее право участвовать в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу.



Сезон для команды Спартака Гогниева возобновится 1 марта, когда «Алания» дома сыграет с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.



В ФНЛ «Алания» 6 марта проведёт матч с «Текстильщиком» из Иваново, затем команду из Владикавказа ждут встречи с «Долгопрудным» и «СКА-Хабаровск».