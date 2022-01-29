Товарищеский матч «Алании» был завершён после первого тайма из-за стычки футболистов
Поделиться
Контрольный матч между российской «Аланией» и сербским клубом «Чукарички» был прерван после первого тайма из-за стычек между игроками команд. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в «Твиттере».
Напомним, «Алания» в 25 матчах Футбольной национальной лиги набрала 43 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата четвёртое место, дающее право участвовать в стыковых матчах за право выхода в Российскую Премьер-Лигу.
Сезон для команды Спартака Гогниева возобновится 1 марта, когда «Алания» дома сыграет с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.
В ФНЛ «Алания» 6 марта проведёт матч с «Текстильщиком» из Иваново, затем команду из Владикавказа ждут встречи с «Долгопрудным» и «СКА-Хабаровск».
Новость по темеСпартак Гогниев: РПЛ нужно расширять до 18 команд
Комментарии
- 29 января 2022
-
19:02
-
18:56
-
18:49
-
18:39
-
18:37
-
18:37
-
18:27
-
18:20
-
18:19
-
18:17
-
17:59
-
17:49
-
17:42
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:16
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
16:50
-
16:37
-
16:32
-
16:26
-
16:23
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:19
-
15:02
Партнерский контент