Полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил в дебюте за «Рейнджерс» на 4-й минуте
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Полузащитник шотландского «Глазго Рейнджерс» Амад Диалло, выступающий за команду на правах аренды из английского «Манчестер Юнайтед», забил дебютный гол за новый клуб на 4-й минуте первого матча.
Случилось это в 24-м туре шотландского Премьершипа. Диалло открыл счёт в матче с «Росс Каунти», сама встреча закончилась вничью (3:3).
Напомним, Диалло перешёл в шотландский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. Опция выкупа 19-летнего футболиста не предусмотрена. В этом сезоне Диалло провёл на поле 68 минут в матче с «Янг Бойз» (1:1) в Лиге чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэм Юнайтед»:
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