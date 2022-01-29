Хадсон-Одои: предпочитаю играть на более атакующих позициях, в роли вингера или «десятки»

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал, на какой позиции ему удобнее всего играть.
«Я бы точно сказал, что предпочитаю играть на более атакующих позициях, в роли вингера или «десятого» номера. Очевидно, что я люблю играть в более атакующей манере, стараюсь создавать голевые моменты для команды и рассчитываю забить сам. Мне удобнее играть на этой позиции, я чувствую себя более свободно, когда там выступаю.
Так что это, безусловно, хорошая позиция для меня, поскольку я знаю, что могу выйти на поле, быть собой, быть свободным, а также пытаться создавать моменты и забивать голы, но в то же время игра на позиции вингбека явно больше сводится к оборонительным действиям. Ты больше сосредоточен на обороне ворот, нежели на игре в атаке.
В таком положении всегда нужно кого-то прикрывать. Например, если центральный защитник идёт вперед, ты должен прикрывать его, находясь рядом. Так что это определённо другая позиция, явно более сложная, поэтому я бы сказал, что атакующая позиция – это именно то, что мне нравится», — цитирует Хадсона-Одои сайт «Челси».
- 29 января 2022
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