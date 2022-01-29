«Тоттенхэм» ведёт переговоры с агентами полузащитника «Ювентуса»

Английский «Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания полузащитника итальянского «Ювентуса» Родриго Бентанкура и уже ведёт переговоры с его агентами. Туринцы готовы продать футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
24-летний Бентанкур перешёл в «Ювентус» в 2017 году из аргентинской «Боки Хуниорс» за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне уругваец в 19 матчах итальянской Серии А отдал две голевые передачи. Также на его счету пять матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и одна голевая передача.
Контракт Бентанкура с «Ювентусом» истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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