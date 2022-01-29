«Ньюкасл» предложил € 30 млн за защитника «Спортинга». Португальцы отказали

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу привлёк внимание клуба английской Премьер-лиги. 20-летним игроком интересуется «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Педро Сепульведа.
По информации источника, «сороки» предложили португальцам € 30 млн за трансфер футболиста, но «Спортинг» отказал «Ньюкаслу». Отмечается, что английский клуб продолжит следить за Инасиу.
Защитник является воспитанником «Спортинга». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Инасиу сыграл в 14 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:
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