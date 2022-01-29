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«Ньюкасл» предложил € 30 млн за защитника «Спортинга». Португальцы отказали

«Ньюкасл» предложил € 30 млн за защитника «Спортинга». Португальцы отказали
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Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу привлёк внимание клуба английской Премьер-лиги. 20-летним игроком интересуется «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Педро Сепульведа.

По информации источника, «сороки» предложили португальцам € 30 млн за трансфер футболиста, но «Спортинг» отказал «Ньюкаслу». Отмечается, что английский клуб продолжит следить за Инасиу.

Защитник является воспитанником «Спортинга». Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Инасиу сыграл в 14 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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