«Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником «Сампдории»
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Московским «Спартаку» и «Локомотиву» интересен полузащитник «Сампдории» Мортен Торсби, информирует интернет-издание Sampdoria News.
Также на 25-летнего норвежского футболиста претендует немецкий «Аугсбург». Но никаких конкретных предложений «Сампдория» пока не получала. Генуэзский клуб оценивает Торсби в € 7 млн.
Торсби выступает за «Сампдорию» с 2019 года, до этого он играл в составе нидерландского «Херенвена» и норвежского «Стабека». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 21 матч в итальянской Серии А, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт футболиста с «Сампдорией» рассчитан до июня 2023 года.
За сборную Норвегии Торсби дебютировал в 2017 году. У него 12 матчей за национальную команду.
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