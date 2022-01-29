Дембеле перейдёт в клуб АПЛ, если уйдёт из «Барселоны» зимой

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, присоединится к команде английской Премьер-лиги, если покинет испанский гранд в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.
24-летний Дембеле, чей контракт истекает в конце сезона, предпочёл бы доиграть сезон в «Барселоне», но клуб хочет продать его сейчас и пригрозил тем, что не будет выпускать его на поле, если Усман останется.
По сведениям источника, представители Дембеле ищут варианты для продолжения карьеры футболиста.
Ранее Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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