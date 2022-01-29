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Стали известны условия сделки по аренде Супряги из «Динамо» Киев в «Сампдорию»

Стали известны условия сделки по аренде Супряги из «Динамо» Киев в «Сампдорию»
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Супряга в ближайшее время будет арендован итальянской «Сампдорией». Аренда до конца сезона обойдётся клубу в € 0,5 млн, а также в соглашение будет включена возможность выкупа Супряги за € 7,5 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Супряга — воспитанник «Днепра». Он перешёл в киевскую команду летом 2018 года за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в шести матчах чемпионата и Суперкубка Украины, а также Лиги чемпионов, не отметившись голевыми действиями. Всего за киевское «Динамо» Супряга забил три гола и отдал шесть голевых передач в 47 матчах.

Действующее соглашение Супряги истекает в 2025 году. Ранее сообщалось, что игроком также интересовался «Базель».

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