Мингеса останется в «Барселоне». Агент игрока не смог договориться с «Бордо» и «Валенсией»

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса доиграет этот сезон в составе сине-гранатовых.

Как сообщает Marca, каталонский клуб был готов отпустить 22-летнего футболиста этой зимой, но его агент не сумел договориться с «Валенсией» и «Бордо», которые хотели подписать защитника. Таким образом, Мингеса доиграет этот сезон в «Барселоне», а уйти может уже летом.

Мингеса является воспитанником «Барселоны». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.



В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Мингеса сыграл в 13 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Ла Лиги «Алавес» — «Барселона»:

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