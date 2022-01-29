Эллардайс: если бы «Манчестер Юнайтед» подписал Холанда, Сульшер до сих пор бы работал

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс считает, что «Манчестер Юнайтед» было необходимо подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Я всё ещё думаю, что, если бы «Манчестер Юнайтед» подписал Холанда, Уле-Гуннар Сульшер до сих пор бы работал.



И то, почему «Манчестер Юнайтед» решил отказаться от борьбы за него, остаётся для меня загадкой с тех пор, как это произошло. А ведь Уле работал с ним.



Считается, что всё связано с финансами, но тогда это самая большая ошибка, которую совершил «Манчестер Юнайтед», а не Уле. Думаю, если бы Холанда всё-таки подписали, Сульшер всё ещё работал бы», — цитирует Эллардайса Goal со ссылкой на Genting Casino.



Напомним, 21 ноября 2021 года «МЮ» отправил Уле-Гуннара Сульшера в отставку с поста главного тренера команды.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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