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Джака не покинет «Арсенал» зимой. Моуринью хотел видеть его в «Роме»

Джака не покинет «Арсенал» зимой. Моуринью хотел видеть его в «Роме»
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака не покинет английскую команду в оставшиеся дни зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью является большим фанатом игры швейцарского полузащитника и летом 2021 года хотел, чтобы Джака перешёл в его команду. Однако в настоящее время клубы не ведут переговоры.

29-летний Джака перешёл в лондонский клуб летом 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах английской Премьер-лиги отдал одну голевую передачу. Контракт Джаки истекает в 2024 году.

«Арсенал» — «Бёрнли». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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