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Хавбек из третьего английского дивизиона необычным способом оформил покер

Хавбек из третьего английского дивизиона необычным способом оформил покер
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Полузащитник «Оксфорд Юнайтед» Кэмерон Брэннаган оформил покер в матче 30-го тура Лиги 1, третьего по силе английского дивизиона, с «Джиллингемом», сообщает в «Твиттере» Squawka News.

По информации источника, все четыре мяча хавбек забил с пенальти. Игрок отличился на 12-й, 48-й, 55-й и 83-й минуте встречи. Благодаря покеру англичанина «Оксфорд» разгромил своего соперника со счётом 7:2.

Примечательно, что до матча с «Джиллингемом» Брэннагану удалось забить четыре мяча лишь в 24 встречах.

Хавбек является воспитанником «Ливерпуля». Англичанин выступает за «Оксфорд» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

За 28 матчей «Оксфорд» набрал 49 очков, команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

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