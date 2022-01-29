Полузащитник «Лиона» Гимарайнс перейдёт в «Ньюкасл» за € 40 млн
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«Ньюкасл» договорился с «Лионом» о переходе бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит € 40 млн, ещё € 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. По информации Романо, Гимарайнс уже подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2026 года. Сделку заключили в Бразилии, так как игрок сейчас находится в расположении своей сборной.
На Гимарайнса также претендовал «Арсенал», но в итоге борьбу за Бруно выиграл «Ньюкасл».
В январе 2020 года «Лион» приобрёл футболиста у «Атлетико Паранаэнсе» за € 20 млн. В текущем сезоне Бруно провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью результативными передачами. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
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