Педри: работа с Хави — предмет гордости и привилегия. «Барса» с ним добьётся успехов

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о главном тренере команды Хави.
«Для меня как для болельщика клуба работа с Хави – предмет гордости, как для футболиста, полузащитника – привилегия.
Прежде я не был лично знаком с Хави, но каждый день вижу, что он как никто другой разбирается в футболе. Очевидно, что под его руководством мы будем учиться и совершенствоваться. Это касается как меня лично, так и команды.
Мы будем счастливы видеть ту команду, которую он строит. Уверен, что мы на правильном пути. «Барса» добьётся больших успехов в ближайшие годы. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи», — цитирует Педри Marca.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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