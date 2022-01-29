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Педри: работа с Хави — предмет гордости и привилегия. «Барса» с ним добьётся успехов

Педри: работа с Хави — предмет гордости и привилегия. «Барса» с ним добьётся успехов
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Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о главном тренере команды Хави.

«Для меня как для болельщика клуба работа с Хави – предмет гордости, как для футболиста, полузащитника – привилегия.

Прежде я не был лично знаком с Хави, но каждый день вижу, что он как никто другой разбирается в футболе. Очевидно, что под его руководством мы будем учиться и совершенствоваться. Это касается как меня лично, так и команды.

Мы будем счастливы видеть ту команду, которую он строит. Уверен, что мы на правильном пути. «Барса» добьётся больших успехов в ближайшие годы. Этот клуб всегда должен бороться за все трофеи», — цитирует Педри Marca.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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