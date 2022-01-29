Форвард «Ливерпуля» может покинуть клуб, если к красным присоединится Диас из «Порту»

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино может покинуть мерсисайдский клуб, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, японец может уйти из «Ливерпуля», если красные подпишут форварда «Порту» Луиса Диаса. Сообщается, что Минамино интересуется «Лидс Юнайтед».
Нападающий выступает за «Ливерпуль» с 2020 года, куда перешёл из «РБ Зальцбург» за € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Минамино сыграл в восьми матчах, в которых забил два мяча.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»:
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